Лавров встретился с Рубио в Малайзии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят переговоры в Куала-Лумпуре. Об этом сообщило РИА «Новости».
Встреча дипломатов проходит на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Ранее в конгресс США внесли законопроект о санкциях против иностранных банков, которые сотрудничают с энергетическим сектором России. Авторы инициативы считают, что новые меры не будут обременять американских налогоплательщиков и станут ударом по российской экономике.
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию и выразил мнение, что ограничения не окажут значительного влияния на страну. По его словам, Россия уже привыкла к санкциям и новые ограничения не смогут кардинально повлиять на государство. Дипломат подчеркнул, что страна продолжит «двигаться поступательным курсом» вопреки действиям Запада.
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