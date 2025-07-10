Лавров встретился с Рубио в Малайзии

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио проводят переговоры в Куала-Лумпуре. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча дипломатов проходит на полях мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее в конгресс США внесли законопроект о санкциях против иностранных банков, которые сотрудничают с энергетическим сектором России. Авторы инициативы считают, что новые меры не будут обременять американских налогоплательщиков и станут ударом по российской экономике.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию и выразил мнение, что ограничения не окажут значительного влияния на страну. По его словам, Россия уже привыкла к санкциям и новые ограничения не смогут кардинально повлиять на государство. Дипломат подчеркнул, что страна продолжит «двигаться поступательным курсом» вопреки действиям Запада.