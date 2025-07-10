Стало известно время встречи Лаврова с Рубио

Reuters: Лавров и Рубио встретятся на полях АСЕАН 10 июля в 18:00

Госсекретарь США Марко Рубио планирует встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым 10 июля на полях мероприятий по линии АСЕАН в Малайзии. Об этом сообщило агентство Reuters .

Согласно расписанию Рубио на сайте Госдепартамента, его встреча с российским министром внешнеполитического ведомства состоится 10 июля в 18:00 по местному времени (13:00 по московскому).

Информацию о встрече Лаврова с Рубио подтвердила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заявила ТАСС, что «встреча прорабатывается».

Лавров уже прибыл в Малайзию, где состоятся мероприятия по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, сообщил RT.

Ранее Лавров поздравил американского коллегу с Днем независимости. Российский министр отметил, что рассчитывает на развитие отношений между Россией и США «на созидательном векторе», укрепление их позитивной стабильности, взаимоуважения и учета национальных интересов друг друга.