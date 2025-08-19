Трамп рассказал, когда планирует достичь соглашения по Украине

Трамп заявил, что хочет заключить соглашение на встрече с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что намерен добиться соглашения по украинскому урегулированию на трехсторонней встрече с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, если их предварительные переговоры пройдут успешно. О своих планах он рассказал в интервью телеканалу Fox News .

Глава Белого дома отметил, что уже созванивался с Путиным и ожидает встречи с Зеленским. По словам Трампа, если первая встреча «сложится», он готов «пойти на трехсторонку и закрыть дело».

Президент США добавил, что не намерен участвовать в первой возможной встрече лидеров России и Украины, позволив им провести переговоры напрямую. Трамп отметил, что изначально считал урегулирование украинского конфликта самым простым по сравнению с другими кризисами, которые ему удалось разрешить, но он оказался самым сложным.

Также американский президент добавил, что Украина получит много земли по условиям будущего мирного соглашения с Россией.