Трамп пожелал Зеленскому гибкости и забыть о НАТО. Главное из заявлений президента США

Трамп о встрече Путина и Зеленского, гарантиях безопасности Украине и уступках

Украина не вступит в НАТО и не вернет себе Крым, но получит нормальную жизнь и перестанет терять людей. С такими заявлениями по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и делегацией глав стран ЕС выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Основные тезисы и цитаты политика собрал 360.ru.

Гарантии безопасности для Украины

Вступление Украины в НАТО невозможно, поэтому сейчас идет поиск новой формы безопасности без участия Североатлантического альянса.

Одним из вариантов может стать размещение европейских войск, допустил Трамп.

«У нас есть европейские страны, и они уже вовлечены. Франция, Германия и Великобритания, хотят иметь войска на местах. Я не думаю, что это станет проблемой», — заявил президент США.

Он добавил, что вступление Украины в НАТО вызовет новое раздражение со стороны России, которая всегда говорила, что не желает видеть оппонента или врага рядом со своими границами.

«Это звучало еще во времена Советского Союза задолго до Путина. И они были правы», — добавил Трамп.

Президент США подчеркнул, что ни при каких условиях не допустит, чтобы на украинскую территорию зашли американские военные, но они могут оказать поддержку европейским союзникам по защите неба.

Трамп подчеркнул, что США больше не оказывают военную помощь Украине.

По его словам, американцы занимаются производством вооружений, которое закупает НАТО и распоряжается купленной техникой по своему усмотрению.