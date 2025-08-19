Трамп пожелал Зеленскому гибкости и забыть о НАТО. Главное из заявлений президента США
Трамп о встрече Путина и Зеленского, гарантиях безопасности Украине и уступках
Украина не вступит в НАТО и не вернет себе Крым, но получит нормальную жизнь и перестанет терять людей. С такими заявлениями по итогам переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским и делегацией глав стран ЕС выступил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. Основные тезисы и цитаты политика собрал 360.ru.
Гарантии безопасности для Украины
Вступление Украины в НАТО невозможно, поэтому сейчас идет поиск новой формы безопасности без участия Североатлантического альянса.
Одним из вариантов может стать размещение европейских войск, допустил Трамп.
«У нас есть европейские страны, и они уже вовлечены. Франция, Германия и Великобритания, хотят иметь войска на местах. Я не думаю, что это станет проблемой», — заявил президент США.
Он добавил, что вступление Украины в НАТО вызовет новое раздражение со стороны России, которая всегда говорила, что не желает видеть оппонента или врага рядом со своими границами.
«Это звучало еще во времена Советского Союза задолго до Путина. И они были правы», — добавил Трамп.
Президент США подчеркнул, что ни при каких условиях не допустит, чтобы на украинскую территорию зашли американские военные, но они могут оказать поддержку европейским союзникам по защите неба.
Трамп подчеркнул, что США больше не оказывают военную помощь Украине.
По его словам, американцы занимаются производством вооружений, которое закупает НАТО и распоряжается купленной техникой по своему усмотрению.
Об уступках территорий
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому нужно проявить гибкость, признать окончательную потерю Крыма и части территорий.
К вопросам территориальных уступок с пониманием отнеслись даже европейские лидеры, отметил Трамп.
«Они сказали: „Мы хотим вернуть Крым“. Это не очень хорошо, потому что это было 12 лет назад, Там находится российская база подводных лодок, которая была там много лет. Поэтому это уже невозможно. Я надеюсь, что президент Зеленский, сделает то, что должен проявлять гибкость». — добавил президент США.
Трамп добавил, что от президента России Владимира Путина также ждет понимания и хорошего поведения, иначе «ситуация станет тяжелой».
«В конце концов, Украина вернет свою жизнь. Они перестанут терять людей. И они получат много земли. Но это война, и Россия — мощная военная держава, нравится это кому-то или нет», — добавил президент США.
Он отметил, что украинские власти часто стали говорить о Донбассе, но 79% этой территории уже находятся под контролем России и в Киеве это понимают.
О переговорах Путина и Зеленского
Трамп заявил, что администрация Белого дома ведет работу над предстоящей встречей президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.
«Я подумал, что сначала пусть они встретятся. Они не лучшие друзья. Я позвонил Путину вчера, у меня с ним хорошие отношения, но это имеет значение, только если мы все решим», — добавил американский лидер.
Президент США подчеркнул, что предстоящая встреча должна пройти в двустороннем формате и только если участники не смогут прийти к соглашению он организует переговоры на троих.