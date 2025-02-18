Рубио назвал одну причину, почему ЕС должен участвовать в переговорах по Украине

Евросоюзу следует участвовать в переговорах по завершению украинского конфликта. Об этом по итогам переговоров в Эр-Рияде заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщило издание Associated Press .

«Европейский Союз в какой-то момент должен будет оказаться за столом переговоров, потому что он также вводил санкции», — уточнил дипломат.

По его словам, главной целью переговоров по Украине — справедливое и долгосрочное завершение конфликта, приемлемое для всех сторон.

Переговоры российской и американской делегаций в Саудовской Аравии продлились примерно 4,5 часа. Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что стороны провели очень серьезный разговор.

По словам репортера телеканала Fox News Джеки Хайнрич, дипломаты по итогам встречи предложили трехступенчатый мирный план. Он предполагает проведение выборов на Украине, прекращение огня, а также подписание окончательного соглашения.