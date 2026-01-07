Рубио пригрозил Гренландии применением силы

Президент США Дональд Трамп сохраняет за собой возможность применения силы в отношении Гренландии. Такое заявление сделал госсекретарь Марко Рубио.

«Президент всегда оставляет за собой право выбора… Я говорю о глобальном масштабе: если президент выявляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, то у каждого президента остается возможность устранить ее военными средствами», — сказал Рубио журналистам.

Белый дом может присоединить к США Гренландию четырьмя способами. Одним из способов является военный захват. Также вероятна покупка острова у Дании.

Вопрос приобретения острова не исчезнет из повестки администрации США, вопреки возражениям лидеров стран НАТО. Президент Дональд Трамп рассчитывает решить вопрос о приобретении Гренландии во время нынешнего срока.