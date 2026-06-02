Сегодня 18:06 Рубио отказался считать переговоры с Ираном гарантом сделки

Представители США и Ирана продолжили переговоры на фоне взаимных кратковременных ударов. Главной темой последних встреч стали аспекты ядерной программы Исламской Республики. Об этом в ходе выступления в комитете по международным отношениям сената заявил госсекретарь Марко Рубио. Прямая трансляция доступна на сайте C-Span.

Глава внешнеполитического ведомства США подчеркнул, что стороны в ближайшие дни могут согласовать позиции по самым спорным вопросам. «Но эти переговоры не являются гарантией того, что в конечном счете удастся заключить сделку», — предупредил парламентариев Рубио.

Госсекретарь обратил внимание, что Соединенные Штаты не станут снимать с Ирана действующие санкции только за разблокировку Ормузского пролива: ослабление ограничений возможно только после закрытия ядерной программы Исламской Республики

В минувший понедельник, 1 июня, иранское агентство Tasnim объявило о приостановке переговоров из-за нового витка эскалации между Израилем и Ливаном. Президент США Дональд Трамп объявил, что через посредников добился от ливанской группировки «Хезболла» приостановки ударов по территории Израиля, а от премьер-министра Биньямина Нетаньяху — отмены операции в Бейруте.