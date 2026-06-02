Трамп нецензурно обругал Нетаньяху, назвав его сумасшедшим

Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер Дональд Трамп нецензурно выругался, назвав собеседника сумасшедшим. Об этом сообщили источники издания Axios .

«Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят», — сказал президент Штатов.

По словам собеседников журналистов, Трамп напомнил, что именно он спас Нетаньяху от тюрьмы и намекнул на оказанную им поддержку в период разбирательства по обвинению в коррупции.

Трамп был сильно недоволен из-за срыва перемирия. Он предупредил, что новые удары по Ливану могут обернуться еще большей международной изоляцией Израиля. Американский лидер особенно забеспокоился из-за многочисленных жертв среди гражданского населения и разрушений жилых зданий.