Трамп нецензурно обругал Нетаньяху, назвав его сумасшедшим
Во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху американский лидер Дональд Трамп нецензурно выругался, назвав собеседника сумасшедшим. Об этом сообщили источники издания Axios.
«Ты, черт возьми, сумасшедший. Если бы не я, ты бы уже сидел в тюрьме. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят», — сказал президент Штатов.
По словам собеседников журналистов, Трамп напомнил, что именно он спас Нетаньяху от тюрьмы и намекнул на оказанную им поддержку в период разбирательства по обвинению в коррупции.
Трамп был сильно недоволен из-за срыва перемирия. Он предупредил, что новые удары по Ливану могут обернуться еще большей международной изоляцией Израиля. Американский лидер особенно забеспокоился из-за многочисленных жертв среди гражданского населения и разрушений жилых зданий.