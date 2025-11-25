Рубио отказался от двусторонних встреч с Каллас, и вот почему

Politico: Рубио не хочет встречаться с Каллас из-за ее отношений с Белым домом

Госсекретарь США Марко Рубио отказывается встречаться с главой евродипломатии Кайей Каллас из-за напряженных отношений между ее правительством и Белым домом. Об этом написала газета Politico .

«Каллас находится вне центра внимания с учетом ее сложных отношений с администрацией Трампа. <…> Даже госсекретарь Марко Рубио, самый проевропейский из команды высокопоставленных чиновников Трампа, отказывается проводить двусторонние встречи с Каллас», — сказано в публикации.

Глава евродипломатии, по словам одного из источников, действует как «плохой полицейский» для стран Евросоюза.

На прошлой неделе США предложили мирный план для завершения конфликта на Украине. По информации зарубежных СМИ, инициатива включает 28 пунктов. Среди них — передача Донбасса под контроль Москвы, официальное признание Крыма и Донбасса российскими, заморозка большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ вдвое и запрет на размещение иностранных войск и оружия, способного поражать цели на территории России.

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, США понимают, что план по прекращению конфликта на Украине должен получить согласие России. Она подчеркнула, что президент Дональд Трамп «заслуживает большего признания» за усилия и попытки привести обе стороны конфликта к его завершению.

Ранее издание CBS News сообщило, что министр американской армии Дэн Дрисколл в Объединенных Арабских Эмиратах уже ведет переговоры с российскими представителями.