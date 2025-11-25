Министр армии США проведет тайные переговоры с Россией

Министр американской армии Дэн Дрисколл в Объединенных Арабских Эмиратах ведет переговоры с российскими представителями. Об этом сообщил CBS News .

«Дрисколл встретился с членами российской делегации [в понедельник вечером] в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними еще раз в течение дня [во вторник]», — заявил каналу американский чиновник.

По словам собеседника журналистов, Дрисколл обсуждает с российскими представителями мирное соглашение и планы по переговорам.

Данные о тайной встрече подтвердили источники Financial Times. Также журналисты выяснили, что американский министр может проводить переговоры с главой ГУР Украины Кириллом Будановым. Кто еще представляет США на мероприятии — неизвестно.

Ранее стало известно, что окружение украинского лидера Владимира Зеленского попросило его воздержаться от поездки в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Советники уверены, что их диалог может обернуться политическими рисками.