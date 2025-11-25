Белый дом признал, что план по Украине должна согласовать Россия

США понимают, что план по прекращению конфликта на Украине должен получить согласие России. Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Мы считаем, что находимся в очень хорошей позиции. Конечно, нам нужно убедиться, что все эти пункты согласованы. И, конечно же, нам предстоит добиться того, чтобы другая сторона в этом конфликте — Россия — также согласилась с ними», — заявила представитель Белого дома.

Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп «заслуживает большего признания» за усилия и попытки привести обе стороны конфликта к его завершению.

Пресс-секретарь также отметила, что Трамп оптимистично настроен в отношении возможного заключения сделки. По ее словам, остается «парочка» пунктов, над которыми идет работа.

План урегулирования конфликта, который предоставили США, содержит 28 пунктов. Позже американские чиновники сократили его до 19 пунктов, взяв за основу документ Трампа.