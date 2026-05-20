Ушаков анонсировал визит Уиткоффа и Кушнера в Россию

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в ближайшие недели могут приехать в Россию. Об этом Первому каналу рассказал помощник президента Юрий Ушаков.

«Мы ждем в ближайшие недели визита сюда Уиткоффа и Кушнера», — отметил Ушаков.

Речи о встрече на высшем уровне президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока не идет, добавил помощник российского лидера.

Ранее в Кремле заявили, что процесс мирных переговоров по Украине приостановили. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия ожидает от Соединенных Штатов продолжения посреднических усилий.

Представитель Кремля ранее отметил, что накопленный опыт позволяет предположить близкое завершение конфликта на Украине, однако говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится.