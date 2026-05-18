Песков заявил, что в Кремле надеются на продолжение мирного процесса по Украине

Переговорный процесс по Украине временно приостановили, однако в Москве надеются на его продолжение. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его процитировал ТАСС .

«В настоящее время мирный процесс находится на паузе. Мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен», — сказал представитель Кремля.



Песков добавил, что Россия ожидает от США продолжения посреднических усилий. При этом он подчеркнул, что Белому дому стоит обратить внимание на удары украинских боевиков по гражданской инфраструктуре.

Ранее Песков заявил, что накопленный опыт по урегулированию на Украине позволяет предполагать приближение завершения кризиса, но конкретики пока нет.

До этого постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский сообщил, что страны ЕС поменяли риторику. Они перестали требовать участия Украины в переговорах, пытаясь убедить общественность в мнимых успехах киевского режима. На международной арене ЕС стремится представить украинскую сторону в лучшем виде, опираясь на ее якобы успехи на поле боя.