Рубио назвал убийство дипломатов в США бесстыдным актом трусливого антисемитского насилия

США решительно осуждают убийство работников израильского посольства в Вашингтоне у еврейского музея. Об этом заявил госсекретарь, врио помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио в соцсети Х .

«Наши молитвы с их близкими. Это бесстыдный акт трусливого антисемитского насилия. Не сомневайтесь: мы найдем причастных и привлечем их к ответственности», — сказал он.

Подозреваемого уже задержали в Вашингтоне. Мэр города заявил, что активной угрозы после ЧП уже нет.

Во время стрельбы погибли два израильских дипломата — женщина и мужчина. Министерство внутренней безопасности Америки подтвердило эту информацию.

Израильский посол в ООН Дэнни Данон назвал случившееся «развратным актом антисемитского терроризма». Также ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, стрельба у музея — это акт антисемитизма.