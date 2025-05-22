Рубио назвал убийство дипломатов в США бесстыдным актом трусливого антисемитского насилия

США решительно осуждают убийство работников израильского посольства в Вашингтоне у еврейского музея. Об этом заявил госсекретарь, врио помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио в соцсети Х.
«Наши молитвы с их близкими. Это бесстыдный акт трусливого антисемитского насилия. Не сомневайтесь: мы найдем причастных и привлечем их к ответственности», — сказал он.
Подозреваемого уже задержали в Вашингтоне. Мэр города заявил, что активной угрозы после ЧП уже нет.
Во время стрельбы погибли два израильских дипломата — женщина и мужчина. Министерство внутренней безопасности Америки подтвердило эту информацию.
Израильский посол в ООН Дэнни Данон назвал случившееся «развратным актом антисемитского терроризма». Также ситуацию прокомментировал президент США Дональд Трамп. По его словам, стрельба у музея — это акт антисемитизма.
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