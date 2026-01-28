Рубио намекнул на принуждение Венесуэлы к сотрудничеству силой

Вашингтон готов рассмотреть силовые меры против новых властей Венесуэлы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в сенате, трансляцию вел YouTube-канал NBC News .

«Мы будем внимательно следить за действиями временных властей по мере их сотрудничества в рамках нашего поэтапного плана по восстановлению стабильности в Венесуэле. Не сомневайтесь: как заявил президент [Трамп], мы готовы применить силу для обеспечения максимального уровня сотрудничества, если другие методы окажутся неэффективными», — подчеркнул госсекретарь.

Рубио оценил текущую ситуацию как улучшившуюся по сравнению с периодом месяц назад. Он также выразил надежду, что такая тенденция сохранится.

Госсекретарь подчеркнул, что действия президента США Дональда Трампа создали условия, при которых венесуэльцы «могут начать возвращаться домой и восстанавливать свою страну». Соединенные Штаты, по его словам, готовы помочь в переходе Венесуэлы от «преступного государства к ответственному партнеру».

Ранее «венесуэльским сценарием» Трамп пригрозил Ирану, если страна не заключит сделку, подразумевающую отказ от ядерного оружия