Рубио исключил войну между Россией и США

Потенциальное военное противостояние между Соединенными Штатами и Россией немыслимо и должно быть исключено. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции Fox Radio.

«Поймите, война между США и Россией — это то, чего мы никогда не можем допустить. Это две крупнейшие в мире ядерные державы, и опасность была бы просто огромной», — сказал он.

Рубио назвал главной угрозой не планы полномасштабной войны, а риск случайной стычки или ошибки, которая может привести к эскалации между странами.

Вместе с тем дипломат уверен, что реализация такого сценария маловероятна. В то же время он предупредил, что у президента США Дональда Трампа «нет намерений ждать вечно».

Ранее Трамп пригрозил России новыми санкциями и пошлинами после истечения дедлайна по урегулированию огня на Украине. По его словам, стороны должны заключить мирное соглашение к 8 августа.