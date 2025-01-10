Трамп не сможет единолично снять введенные Байденом санкции

После вступления в должность Дональд Трамп не сможет самостоятельно отменить санкции, которые ввели при президенте США Джо Байдене. Как заявили представители действующей администрации, такое решение ему придется согласовать с конгрессом.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил такую необходимость, сообщило РИА «Новости».
«Полагаю, что да. Эти санкции являются исполнительными мерами, принятыми президентом Байденом. Какие дальнейшие исполнительные действия будут предприниматься — это дело следующей администрации», — ответил он на вопрос журналиста, потребуется ли Трампу согласование с законодательной ветвью власти для снятия санкций.
Ранее Соединенные Штаты объявили о введении самых масштабных санкций против российского сектора энергетики. Рестрикции коснутся двух нефтяных предприятий из числа крупнейших в России.
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