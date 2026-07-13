Рубашка и газета. Снимок американского сенатора из больницы вызвал споры в Сети
TMZ: фото сенатора Макконнелла из больницы породило теории заговора
Фотография американского сенатора Митча Макконнелла из больницы вызвала бурные споры о ее подлинности. Об этом сообщило издание TMZ.
Республиканца, которому 84 года, госпитализировали после падения, во время которого он потерял сознание. Представитель политика Дэвид Попп заявил, что Макконнелл не получил серьезных травм. Восстановление осложнилось последствиями полиомиелита, которые усилились с возрастом.
По данным обозревателей, снимок опубликовали, чтобы показать хорошее состояние сенатора, однако он вызвал обратную реакцию. Пользователи предположили, что изображение сгенерировали с помощью искусственного интеллекта либо значительно отредактировали.
Некоторые пользователи заметили, что Макконнелл был одет в рубашку, которую носил на публике в 2023 году. Это вызвало предположения об использовании старой фотографии. Другие обратили внимание на воскресный выпуск The Washington Post в руках сенатора: страница газеты, по их мнению, выглядела неестественно.
Анонимный источник журналистов заявил, что фотография из больницы была подлинной.
Ранее Федеральное бюро расследований США подтвердило то, что фотография существа с головой богомола, сделанная на Тайване, также оказалась настоящей.