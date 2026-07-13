Рубашка и газета. Снимок американского сенатора из больницы вызвал споры в Сети

Фотография американского сенатора Митча Макконнелла из больницы вызвала бурные споры о ее подлинности. Об этом сообщило издание TMZ .

Республиканца, которому 84 года, госпитализировали после падения, во время которого он потерял сознание. Представитель политика Дэвид Попп заявил, что Макконнелл не получил серьезных травм. Восстановление осложнилось последствиями полиомиелита, которые усилились с возрастом.

По данным обозревателей, снимок опубликовали, чтобы показать хорошее состояние сенатора, однако он вызвал обратную реакцию. Пользователи предположили, что изображение сгенерировали с помощью искусственного интеллекта либо значительно отредактировали.

Некоторые пользователи заметили, что Макконнелл был одет в рубашку, которую носил на публике в 2023 году. Это вызвало предположения об использовании старой фотографии. Другие обратили внимание на воскресный выпуск The Washington Post в руках сенатора: страница газеты, по их мнению, выглядела неестественно.

Анонимный источник журналистов заявил, что фотография из больницы была подлинной.

Ранее Федеральное бюро расследований США подтвердило то, что фотография существа с головой богомола, сделанная на Тайване, также оказалась настоящей.