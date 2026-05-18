ФБР подтвердило подлинность фото «инопланетянина» с головой богомола

Федеральное бюро расследований США подтвердило подлинность фотографии, на которой запечатлено существо с головой богомола. Снимок сделали на Тайване, сообщил портал What’s the Jam?

По данным уфологов, кадр в 2011 году получил Чэнь Юн Цян. Он снимал озеро Цзя Мин с высоты больше трех тысяч метров. На фото видна полупрозрачная фигура с головой, похожей на богомола. Скептики считают, что это сбой памяти телефона или артефакт камеры.

Тайваньское общество уфологии изучало изображение больше года и не нашло следов подделки. Затем снимок отправили на экспертизу в США. Там тоже не обнаружили монтажа или синтеза.

В TUFOS уверены: загадочный объект не похож на человека и остается одной из главных тайн острова. После публикации рассекреченных документов ФБР об НЛО фотография снова разошлась в Сети и вызвала большой интерес.

Ранее в США заявили о нахождении сразу нескольких представителей инопланетных видов.