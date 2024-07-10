Кремль сообщил об отсутствии разногласий на переговорах Путина и Моди

Песков: на переговорах Путина и Моди не было разногласий

В ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не было разногласий. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, чьи слова привели «Известия».

Журналисты задали официальному представителю Кремля вопрос, не возникало ли в диалоге Путина и Моди противоречий, которые могли препятствовать проведению переговоров в расширенном составе.

«Нет, это абсолютно не связано ни с разногласиями, ни с какими-то проблемными ситуациями», — ответил Песков.

Он добавил, что в рамках узкого формата представили руководителей практически всех направлений, по которым осуществлялось взаимодействие.

США на фоне визита Моди в Россию устроили переговоры с руководством Индии. Официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены развитием российско-индийских отношений.