Россию как место рождения убрали из паспортов некоторых эстонцев

У некоторых эстонцев из паспортов убрали Россию как место рождения. Об этом сообщил автор Адам Бернар для AgoraVox .

Теперь в документах тех, кто родился в Печорском районе Псковской области, указывают место рождения «Эстония» вместо «России».

«В начале ноября Таллин тихонько изменил административные процедуры применительно к указанию места рождения в паспортах и удостоверениях личности», — отметил автор материала.

По его словам, это воспринимается как новый этап территориальных претензий, которые восходят еще к Тартускому договору 1920 года. Согласно документу, к Эстонии отошла часть Псковской губернии, ныне — Печорский район Псковщины, а также земли на правобережье Нарвы, которые сейчас входят в состав Ленинградской области.

Шаги, предпринимаемые эстонскими властями, не принесут никакой пользы, считает Бернар.

Ранее глава МИД Маркус Цахкна предупредил, что «зеленых человечков» застрелят при пересечении границы. По его словам, эстонцы внимательно наблюдают из Нарвы за происходящим в Ивангороде.