Российскую туристку на пляже в Паттайе укусил клещ с боррелиозом

На военном пляже в Паттайе клещ укусил россиянку. Вернувшись из Таиланда, она заболела боррелиозом. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Светлана с семьей провели отпуск в трехзвездочном отеле Grand Jomtien Palace. Однажды они посетили один из лучших местных пляжей — Сай Кео, который принадлежит Королевским военно-морским силам Таиланда. Пляж славится белым песком и прозрачной голубой водой.

Клещ укусил женщину, когда она загорала на шезлонге. Сначала она решила, что это комар, и продолжила отдыхать. Но место укуса увеличивалось с каждым днем, а по возвращении в Россию стало огромным.

Туристка обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее боррелиоз после укуса тайского клеща. Женщине прописали курс антибиотиков.

Ранее стало известно, что свыше 12 тысяч жителей Подмосковья обратились к врачу после укусов клещей. Минэкологии Московской области предупредило о сохранении активности клещей до ноября.