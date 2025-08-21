Минэкологии Подмосковья предупредило о сохранении активности клещей до ноября

Клещи остаются активными в лесах Московской области до поздней осени. Несмотря на приближение сентября, они продолжают представлять опасность для любителей природы, поэтому следует проявлять осторожность во время прогулок.

Клещи являются переносчиками энцефалита и боррелиоза.

«Их активность сохраняется до ноября, а излюбленные места обитания — влажные и тенистые участки», — напомнил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Специалисты рекомендуют соблюдать несколько важных правил безопасности: выбирать закрытую светлую одежду, которая максимально защищает тело, заправлять брюки в носки, а рубашку в брюки, а также не пренебрегать головными уборами. Особое внимание следует уделить использованию репеллентов.

После возвращения с прогулки необходимо тщательно осмотреть себя, детей и домашних животных. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в медицинское учреждение для его профессионального удаления.

Если такая возможность отсутствует, можно аккуратно извлечь его самостоятельно при помощи пинцета, захватив как можно ближе к голове и выкручивая перпендикулярно месту укуса. После этого необходимо продезинфицировать рану и поместить клеща в чистую емкость с влажной ватой для последующего анализа в медицинской организации.

«Прогулки на природе — отличный способ отдохнуть и укрепить здоровье. Но, наслаждаясь свежим воздухом, не забывайте о мерах предосторожности», — отметил Виталий Мосин.