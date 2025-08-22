Свыше 12 тысяч жителей Подмосковья обратились к врачу после укусов клещей

Жители Подмосковья обратились за медицинской помощью после укусов клещей более 12 тысяч раз с начала сезона. Для профилактики вирусного энцефалита врачи сделали около 20 тысяч прививок, из которых семь тысяч — детям.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, акарицидные обработки провели на площади более 5,5 тысячи гектаров. Порядка 37% пришлось на территории детских летних лагерей.

За это время в регионе выявили два случая клещевого вирусного энцефалита, при этом заражение произошло на территории Дальневосточного федерального округа и Архангельской области.

Для снижения рисков укусов жителям посоветовали использовать закрытую светлую одежду во время прогулок, носить головные уборы, заправлять брюки в носки или обувь, проводить самоосмотры, избегать высокой травы и использовать репелленты.