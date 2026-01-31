Российский блогер погиб в Таиланде

Shot сообщил о гибели российского блогера в аварии в Таиланде

В дорожной аварии в Таиланде погиб 23-летний российский блогер по имени Вадим. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

Парень вместе со знакомой ехал из Самуи на Пхукет на спортивном мотоцикле. В них сзади врезался автомобиль, которым управляла местная жительница.

От удара блогер вылетел и сильно ударился головой о бордюр. Медики пытались спасти молодого человека, но он умер по пути в больницу. Девушка выжила и находится в реанимации с многочисленными переломами и ушибами.

Погибший, по данным Shot, был одним из основателей русскоязычного комьюнити на Пхукете, в котором люди могли работать и общаться с соотечественниками.

Ранее при крушении катера в Андаманском море в Таиланде скончалась 18-летняя россиянка. Лодка столкнулась с другом морским катером и перевернулась. Всего на борту находились 40 человек, также пострадали 22 туриста.