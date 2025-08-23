Россиянин отправился в тюрьму за провоз наркотика в банке от крема на Бали
Приговор в пять лет и восемь месяцев тюрьмы вынесла судебная коллегия балийского города Денпасар россиянину по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание Antara News.
В материалах дела говорится, что туриста задержали в аэропорту после прилета из Пхукета в конце января этого года.
В ходе осмотра багажа полиция нашла упаковку крема для лица в которой находилась масса желто-коричневого цвета.
Экспертиза установила, что россиянин привез с собой перетертый в пасту растительный наркотик весом 179,52 грамма.
В ходе судебного заседания обвиняемый и его адвокат заявили, что запрещенное вещество россиянину прописал врач для лечения.
Судья этим аргументам не поверил, пояснив, что доза слишком велика даже для заядлого наркомана.
Коллегия приговорила россиянина к пяти годам и восьми месяцам заключения, а также штрафу в один миллиард рупий (почти пять миллионов рублей).
Если он не погасит штраф, то срок наказания увеличится на шесть месяцев.
Осужденный заявил, что согласен с вердиктом, так как государственный обвинитель просил для него восемь с половиной лет заключения.
В начале июля полиция Таиланда сообщила о задержании участников международного наркокартеля, в который входил 20-летний россиянин.
В ходе обыска криминалисты изъяли огромное количество запрещенных веществ, которое сообщники продавали в одном из популярных туристических мест.
Только за хранение россиянину грозит до 15 лет тюрьмы, а если следствие докажет его участие в наркоторговле — смертная казнь.