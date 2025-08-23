Россиянин отправился в тюрьму за провоз наркотика в банке от крема на Бали

Приговор в пять лет и восемь месяцев тюрьмы вынесла судебная коллегия балийского города Денпасар россиянину по обвинению в контрабанде наркотиков. Об этом сообщило издание Antara News .

В материалах дела говорится, что туриста задержали в аэропорту после прилета из Пхукета в конце января этого года.

В ходе осмотра багажа полиция нашла упаковку крема для лица в которой находилась масса желто-коричневого цвета.

Экспертиза установила, что россиянин привез с собой перетертый в пасту растительный наркотик весом 179,52 грамма.

В ходе судебного заседания обвиняемый и его адвокат заявили, что запрещенное вещество россиянину прописал врач для лечения.

Судья этим аргументам не поверил, пояснив, что доза слишком велика даже для заядлого наркомана.

Коллегия приговорила россиянина к пяти годам и восьми месяцам заключения, а также штрафу в один миллиард рупий (почти пять миллионов рублей).

Если он не погасит штраф, то срок наказания увеличится на шесть месяцев.

Осужденный заявил, что согласен с вердиктом, так как государственный обвинитель просил для него восемь с половиной лет заключения.

В начале июля полиция Таиланда сообщила о задержании участников международного наркокартеля, в который входил 20-летний россиянин.

В ходе обыска криминалисты изъяли огромное количество запрещенных веществ, которое сообщники продавали в одном из популярных туристических мест.

Только за хранение россиянину грозит до 15 лет тюрьмы, а если следствие докажет его участие в наркоторговле — смертная казнь.