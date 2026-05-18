Российского стримера fANDER внесли в базу «Миротворца»

Российского Twitch-стримера fANDER (настоящее имя Илья Багреев), внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Об этом свидетельствуют данные ресурса.

Персональные данные Багреева появились в базе 18 мая. В качестве причины авторы ресурса указали якобы покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также соучастие в преступлениях против нее.

По информации РИА «Новости», поводом для внесения fANDER в список стало его участие в турнире ALABUGA POLYTECH CUP CS2, который организовал «Алабуга Политех».

Сайт «Миротворец» получил известность после публикации персональных данных журналистов, жителей ДНР и ЛНР, а также других граждан, которых авторы ресурса сочли подозрительными. Ранее на нем также появлялись личные данные несовершеннолетних, деятелей культуры и граждан разных стран. Около недели назад в список включили российского блогера и ресторатора Николая Василенко.