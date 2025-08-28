Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за ударов по Киеву

МИД Эстонии вызвал временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина, чтобы вручить ему ноту протеста. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

В публикации отметили, что причиной вызова дипломата стал удар ВС России по Киеву, во время которого, как утверждают в МИД Эстонии, повреждения якобы получила дипмиссия ЕС.

В эстонском ведомстве напомнили о заявлениях Минобороны РФ, что российские военнослужащие не наносят удары по гражданским объектам Украины.

В ночь на 28 августа ВС России атаковали украинские военные объекты. Для их поражения использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотники. Военкор Александр Коц показал удар по заводу по производству дронов Bayraktar в Киеве.