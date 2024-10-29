Российского дипломата вызвали в МИД Эстонии из-за ситуации на Нарве

ERR: российского дипломата вызвали в МИД Эстонии после удаления буев на Нарве

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах России Ленара Салимуллина и вручило ему ноту, где выражалось несогласие по поводу прохождения границы по фарватеру реки Нарвы. Об этом сообщил сайт национального гостелерадио ERR .

«В течение десятилетий до сих пор действовавшей практики обе стороны согласились с нынешним курсом фарватера и, следовательно, с расположением временной контрольной линии между Эстонией и Россией», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Это обеспечило четкие и безопасные маршруты для судов на реке Нарве. В Эстонии утверждают, что Россия якобы не стала проводить замеры глубины реки для уточнения ее судоходного канала.

Ранее Польша обязала трех российских дипломатов покинуть страну. Глава МИД республики Радослав Сикорский объявил об отзыве согласия на работу консульства России в Познани. Его сотрудников признают «нежелательными лицами».