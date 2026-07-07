Российским туристам рассказали, как избежать проблем с законом в Китае

Российским туристам, отправляющимся в Китай, следует помнить о довольно строгом местном законодательстве. Об этом РИА «Новости» рассказали в генеральном консульстве России в Гуанчжоу.

Дипломаты призвали путешественников соблюдать китайское законодательство и уважать местные традиции. Они посоветовали не превышать разрешенный срок пребывания.

«Важно, чтобы цель поездки соответствовала условиям безвиза – туризм, визит к родственникам, деловая поездка – не допускается какая-либо трудовая деятельность», — подчеркнули в генконсульстве.

Туристам следует при проживании не в отеле в течение 24 часов после прибытия зарегистрироваться в местных органах общественной безопасности, напомнили дипломаты. По их словам, в КНР также строго преследуется по закону пьяное вождение. Попавшего в аварию водителя могут привлечь к уголовной ответственности, даже если не было пострадавших.

Ранее в Приморье возникли пробки на границе со стороны Китая. На КПП несколько часов ожидали десятки машин.