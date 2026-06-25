На границе в Приморье образовались очереди со стороны Китая

Десятки китайских туристов стоят по несколько часов на автомобильном пункте пропуска «Пограничный» в Приморье. Об этом сообщило агентство PRIMPRESS .

С 23 июня туристические автобусы стоят по три часа и более в очереди к переходу Суйфэньхэ — Пограничный. Пользователи жалуются на медленное оформление документов и публикуют кадры скопления автобусов.

В комментариях есть жалобы и на работу МАПП на соседнем маршруте Хуньчунь — Краскино. Путешественники считают, что там ситуация еще сложнее.

Работу на «Пограничном» планируют приостановить с 27 по 29 июня для проведения технических работ по запуску новой инфраструктуры. Движение откроют только 29 июня в 17:00.

Ранее большая очередь желающих посетить Российскую Федерацию собралась со стороны Эстонии у пропускного пункта в Нарве перед Днем России. Причиной стала медленная работа эстонского КПП.