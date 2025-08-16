Российский посол анонсировал новые консультации России и США

В ближайшее время пройдут новые консультации России и США по нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил «Известиям» российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

«В скором времени должны пройти очередные консультации по нормализации, мы их называем по раздражителям в двусторонних отношениях, где мы надеемся их предметно обсудить», — сказал дипломат.

При этом Дарчиев добавил, что это долгий процесс.

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. По итогам встречи главы государств провели пресс-конференцию, в рамках которой оба лидера назвали прошедший разговор полезным. При этом Трамп отметил, что «сделки пока нет».

По мнению бывшего советника президента США Трампа Джона Болтона, по итогам переговоров «Путин явно выиграл», хотя и Трамп не проиграл.