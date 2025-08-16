Путина назвали «явно выигравшей» стороной переговоров на Аляске

По итогам переговоров на Аляске стало ясно, кто «одержал победу», заявил бывший советник президента США Дональда Трампа Джон Болтон. Его процитировал телеканал CNN .

«Трамп не проиграл, но [президент России Владимир] Путин явно выиграл. <…> Это еще далеко не конец, но я бы сказал, что Путин добился большей части того, чего хотел. Трамп же добился очень мало», — сказал Болтон.

Экс-советник добавил, что Трамп не получил от переговоров ничего, кроме договоренности о новых встречах. Путин приложил немало усилий для восстановления отношений, что было его главной целью, заявил политик.

Встреча Россия — США по формуле «три на три» завершилась короткой пресс-конференцией Путина и Трампа. Главы государств подвели итоги переговоров и выразили надежду на новую встречу. Путин пригласил американского коллегу в Москву и Трамп ответил, что «это интересно».