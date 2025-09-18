Российский пограничный корабль зайдет в порт Баку

Российский пограничный корабль «Расул Гамзатов» с 23 по 25 сентября посетит порт Баку. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова .

«Программа посещения предусматривает контакты по линии пограничных служб России и Азербайджана для обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в акватории Каспийского моря», — подчеркнула она.

Ранее Захарова заявила, что важным фактором нормализации отношений двух стран станет освобождение россиян, задержанных в Баку 1 июля.

Президент Владимир Путин говорил, что в отношениях двух стран есть проблемы, но интерес к развитию двусторонних отношений рано или поздно расставит все на свои места.