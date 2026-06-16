Российский фрегат выпустил сигнальные ракеты из-за британской яхты в Ла-Манше

Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, которая шла опасным курсом на сближение. Моряки выпустили сигнальные ракеты, чтобы привлечь внимание судна. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что 16 июня в 12:45 яхта шла под двигателями курсом на сближение с кораблем. Экипаж фрегата несколько раз пытался связаться с гражданским судном по международному радиоканалу, но ответа не получил.

«В целях привлечения внимания экипажа яхты был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры судно продолжало опасное сближение», — отметила пресс-служба.

Когда дистанция сократилась до 150 метров, командир фрегата решил открыть упредительную стрельбу по курсу яхты из стрелкового оружия. После этого Bright Future сразу изменила курс и стала отдаляться от российского корабля.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж «Адмирала Григоровича» действовал по международным правилам предупреждения столкновений судов в море и принял необходимые меры для предотвращения столкновения.

Ранее помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что западные стратеги прорабатывают возможность превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. По его словам, оппоненты рассчитывают заблокировать российские корабли в базах и вынудить их с потерями прорывать блокаду.