Российский бизнесмен Доронин звал Эпштейна на вечеринку в Каир

Имя российского предпринимателя Доронина фигурировало в файлах Эпштейна

Российский миллиардер Владислав Доронин приглашал скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна на вечеринку в Каир. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы Минюста США.

«Мистер Доронин хотел бы пригласить Вас в Каир на вечеринку 11 ноября», — говорится в адресованном Эпштейну электронном письме, отправленном 9 ноября 2010 года.

Также из документов следует, что бизнесмен предлагал финансисту помощь с оформлением российской визы. Для ее получения Эпштейн должен был представиться гостем Доронина.

Ранее стало известно, что французский президент Эммануэль Макрон поддерживал связь с Эпштейном через его соратника — Султана бен Сулайема.