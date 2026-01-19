«Российский агент». Кот британского премьера оценил действия Трампа
Кот Ларри с Даунинг-Стрит предположил в соцсетях, что Трамп — агент России
Кот Ларри с Даунинг-Стрит оценил угрозы президента США Дональда Трампа из-за Гренландии. Свое отношение главный британский мышелов выразил в соцсети X.
«Я не утверждаю, что Трамп — российский агент. Но мне трудно представить, что он действовал бы иначе, если бы им был», — говорится в публикации.
До этого в аккаунте кота британского премьер-министра опубликовали замечания, что остров не подается, а вводимые США тарифы оплачиваются самими американцами. Это, конечно, юмористический аккаунт, но в нем прослеживается реакция общества на притязания Трампа.
Ранее американский лидер пригрозил странам, желающим защитить Гренландию, новыми пошлинами.
Британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди отреагировала на изменение американской политики, заявив, что Лондон никогда не признает суверенитет США над Гренландией в обмен на отмену пошлин. По ее словам, решение Вашингтона — ошибочно.