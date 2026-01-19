«Я не утверждаю, что Трамп — российский агент. Но мне трудно представить, что он действовал бы иначе, если бы им был», — говорится в публикации.

До этого в аккаунте кота британского премьер-министра опубликовали замечания, что остров не подается, а вводимые США тарифы оплачиваются самими американцами. Это, конечно, юмористический аккаунт, но в нем прослеживается реакция общества на притязания Трампа.

Ранее американский лидер пригрозил странам, желающим защитить Гренландию, новыми пошлинами.

Британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди отреагировала на изменение американской политики, заявив, что Лондон никогда не признает суверенитет США над Гренландией в обмен на отмену пошлин. По ее словам, решение Вашингтона — ошибочно.