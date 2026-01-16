Трамп пригрозил пошлинами странам — защитникам Гренландии

Вставшим на защиту Гренландии от притязаний США странам грозят новые пошлины. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп на круглом столе ««Великие исторические инвестиции в сельское здравоохранение». Прямая трансляция доступна на сайте Белого дома .

Он подчеркнул, что считает Гренландию важной территорией для национальной безопасности США.

«Я могу ввести пошлины против стран, которые не согласятся [отдать] Гренландию», — использовал Трамп свой любимый аргумент в международной политике.

Пока на защиту датской автономии встали только страны Евросоюза. Они объявили об отправке в Гренландию своих военных. Но их общее количество оказалось чрезвычайно мало — всего 34 человека.

Костяк группировки составят солдаты Франции и Германии, (группы из 15 и 13 человек). Норвегия и Финляндия направила по два офицера, Великобритания и Нидерланды — по одному военнослужащему.