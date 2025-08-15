Российские журналисты остались в шоке от условий размещения в Аляске

Журналист Колесников рассказал о спартанских условиях размещения в Анкоридже

Власти США предоставили российским журналистам спартанские условия на Аляске перед встречей президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом в материале для «Коммерсанта» сообщил журналист Андрей Колесников.

По его словам, журналистов отправили ночевать на арене местной университетской команды «Морские волки».

«Здесь вспомнили ковидный опыт, развернули ночной госпиталь для журналистов. Образующие двухместные палаты черные ширмы, душевые кабины, комплект белья с одеялом и подушкой. Кто-то был настолько шокирован увиденным, что я подумал, а где же тут реанимационные палаты с ИВЛ», — написал Колесников.

Колесников добавил, что в спортивном комплексе также разместили экипажи трех самолетов российской делегации, что вызвало сильное недовольство летного отряда.

Ранее на борту самолета с российскими журналистами на Аляску подали котлеты по-киевски.