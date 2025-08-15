«Котлеты по-киевски». Журналисты заметили знак перед встречей Путина и Трампа

На борту самолета с российскими журналистами на Аляску подали котлеты по-киевски

На борту самолета, доставившего российских журналистов в Анкоридж на Аляску, готовили котлеты по-киевски. Об этом заявил корреспондент RT .

«Может быть, это хороший знак перед предстоящими переговорами», — выразил надежду корреспондент Егор Пискунов.

В Анкоридже 15 августа пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По данным Белого дома, мероприятие начнется в 11:00 по местному времени (22:00 по московскому). Перед началом переговоров лидеры выступят с небольшими заявлениями. Уже после диалога проведут совместную пресс-конференцию.

В российскую делегацию для встречи вошли спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, глава Минфина Антон Силуанов, министр обороны Андрей Белоусов, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.