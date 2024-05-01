Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ и прорвали фронт в ДНР | 360°

Мир 01 мая 2024, 22:05 Российские военные воспользовались ошибкой ВСУ и прорвали фронт в ДНР Welt: войска России воспользовались ошибкой ВСУ в Очеретино и прорвали фронт РИА «Новости»

Читать 360 в

Войска России воспользовались ошибкой украинской армии во время попытки ротировать войска около населенного пункта Очеретино в ДНР и прорвали фронт. Об этом рассказал журналист немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер.

«Очеретино — это место, вокруг которого сейчас, вероятно, идут самые ожесточенные бои в этом конфликте. Несколько дней назад русские использовали ошибку украинцев при попытке ротации войск и прорвали там линию фронта», — заявил он.

Реклама

Корреспондент отметил, что Россия достигла существенного прогресса в этом районе и успешно двигается в сторону других направлений. При этом для ВСУ обстоятельства сложились плохо, у военных не получается стабилизировать линию обороны.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что потери 47-й механизированной бригады ВСУ в сражениях под селом Очеретино оказались очень большими. Он отметил, что около 2000 военных нуждаются в отдыхе. Бригада лишилась сотни солдат и множества техники.