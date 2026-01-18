Российские танкеры в Балтийских проливах взяли под прицел

Посол Барбин: Дания не может законно закрыть Балтику для российских танкеров

Не имея права закрыть Балтику для российского судоходства, власти Дании усилили контроль за танкерами на всех этапах следования через свои воды. Посол России в Копенгагене Владимир Барбин сообщил об этом ТАСС .

Международное право гарантирует беспрепятственный проход судов через проливы, напомнил он. В выстраивании отношений российская сторона, по словам дипломата, исходит из того, что власти Дании признали невозможность правовыми методами закрыть путь российским морякам. Однако они нашли другой способ давления.

«Под прицелом Копенгагена танкеры с российской нефтью. Ужесточен контроль за ними при проходе через Балтийские (Датские) проливы и получении обслуживания на рейде», — рассказал Барбин.

Ранее военные США, Великобритании, Франции и Ирландии устроили погоню за танкером Marinera. Военкор Александр Коц призвал Россию ответить слежкой за иностранными судами, поставляющими Украине оружие.