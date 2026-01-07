Чморить за оружие для Украины. Россию призвали наложить санкции на западные суда

России следует наказать Запад за постоянное преследование танкера Marinera. Об этом в своем телеграм-канале заявил военкор Александр Коц.

«Может наложим санкции на западные суда, поставляющие Киеву оружие», — предложил он.

Военкор напомнил, что российское судно постоянно подвергается преследованию со стороны кораблей США и самолетов Североатлантического альянса.

Коц также задался вопросом, почему страна не зачищает свое право на свободное судоходство.

«В конце концов, может пора вводить санкции в отношении кампаний, поставляющих на Украину оружие, элементы энергетики и прочей полезной для обороноспособности аппаратуры. Составить свой список „теневого флота Украины“ и чморить его по всему мировому океану», — подчеркнул он.

Ранее издание The Independent подтвердило, что погоню за танкером Marinera устроили Вооруженные силы США, Великобритании и их союзников по НАТО. Журналисты охарактеризовали ситуацию вокруг судна как полноценную военную операцию.