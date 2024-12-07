Российские пограничники спасли финна-нелегала от переохлаждения

Yle: нелегально попавшего в Россию финна с переохлаждением задержали на границе

Гражданина Финляндии заподозрили в незаконном пересечении границы с Россией. Как сообщило издание Yle , замерзшего мужчину нашли российские пограничники в 15 километрах от соседней страны. Нелегала доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

В общей сложности в России иностранец провел три дня, а после его передали обратно в Финляндию. Сейчас нарушитель границы находится в Кайну, где им занимаются врачи.

Против мужчины начали расследование за нарушение государственной границы. Если правоохранители докажут, что он попал на территорию России умышленно, а не просто заблудился, то финну грозит серьезная ответственность.

Граница между Россией и Финляндией находится на замке уже больше года после прекращения работы всех контрольно-пропускных пунктов. На такой шаг власти соседней страны пошли после увеличения потока нелегальных мигрантов.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккинен заявлял, что границу снова откроют после принятия закона о выдворении иностранцев. Но после утверждения парламентом новых правил контрольно-пропускные пункты работать не начали.