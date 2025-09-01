Российские подлодки стали угрозой для крупнейшего авианосца США

Военные США, Великобритании и Норвегии подняли в воздух несколько противолодочных самолетов P-8 на Крайнем Севере. Они обнаружили подлодку, которая угрожала американскому авианосцу «Джеральд Форд», сообщило издание Military Watch Magazine .

Норвежские P-8 совершили три вылета с авиабазы Эвенес, а британские P-8 — восемь с Лоссимута. Источники отмечают «необычно высокий» уровень активности в этом районе. По их данным, здесь находилась российская подводная лодка класса «Ясень».

Как сообщает издание, угроза для сил НАТО со стороны российского подводного флота усилилась из-за увеличения числа кораблей класса «Ясень» и противокорабельных ракет «Циркон».

Авторы статьи отмечают, что первый запуск ракеты «Циркон» с подводной лодки «Ясень» состоялся в октябре 2021 года. Дальность полета составила 1000 километров. Позднее президент России Владимир Путин поручил увеличить производство модернизированной версии «Ясень-М». Эти лодки сложнее обнаружить и перехватить, что оказывает давление на флот НАТО, оснащенный самолетами P-8.

Ранее российская атомная подводная лодка «Орел» успешно запустила по цели крупнейшую в мире крылатую ракету в ходе учений «Июльский шторм». Речь идет о ракетах «Гранит» — каждая по своим размерам примерно в четыре раза больше стандартных крылатых ракет современных судов.