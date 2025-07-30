На Западе оценили запуск Россией крупнейшей в мире крылатой ракеты

Российская атомная подводная лодка «Орел» успешно запустила по цели крупнейшую в мире крылатую ракету в ходе недавних учений «Июльский шторм». Об этом сообщило Military Watch Magazine.

«Подводные лодки проекта „Антей“ — последний класс российских военных кораблей с 24 крылатыми ракетами „Гранит“, каждая по своим размерам примерно в четыре раза больше стандартных крылатых ракет современных судов», — говорится в публикации.

Автор статьи добавил, что ракеты «Гранит» имеют дальность 500 километров. Они предназначены для поражения авианесущих ударных групп противника.

Скоро подводные лодки проекта 949А «Антей» заменят субмаринами проекта 885 «Ясень». На смену ракетам «Гранит» придут гиперзвуковые «Цирконы».

Несколько дней назад президент Владимир Путин заявил, что в России построят девять неатомных лодок проекта 677. Также он указал на важность появления в стране новых подводных крейсеров проекта «Ясень-М».