Эстония нашла 40 нарушений на задержанном танкере Kiwala
На танкере Kiwala, который задержали эстонские власти, зафиксировали около 40 нарушений. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR со ссылкой на департамент транспорта Эстонии.
Предположительно, танкер направлялся в российский порт Усть-Луга. Из-за нарушений судну запретили продолжать путь до устранения недостатков.
«Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. <…> Из 40 выявленных нарушений 29 являются серьезными и стали основанием для задержания судна», — отметили журналисты.
Эстонский дептранс заявил, что 23 нарушения касаются документации, другие — системы обеспечения безопасности судоходства, подготовки экипажа к аварийным ситуациям, а также технических неисправностей.
Задержанное судно находится в порту Мууга под охраной военных. Танкеру выдадут разрешение на продолжение пути после устранения недочетов.
Ранее эстонские власти сообщили, что намерены рассмотреть закон, наделяющий военных правом применять силу к подозрительным торговым судам, которые могут повредить объекты инфраструктуры. В крайнем случае ВМС будут иметь право потопить подозрительное судно, не подчиняющееся их приказам.