Российская туристка поймала шальную пулю во время перестрелки в Турции

Shot: туристка из России пострадала во время перестрелки в Турции

Шальная пуля задела российскую туристку в турецком городе Анталья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным журналистов, стрельба случилась в туристическом районе Манавгат. Два человека в черной одежде и шлемах открыли огонь по группе мужчин, сидевших у магазина.

Одна из пуль ранила проходящую мимо россиянку. На место ЧП оперативно вызвали врачей, женщину госпитализировали с ранением ноги. Мужчин, в которых стреляли, тоже отправили в больницу, они в тяжелом состоянии.

В результате случившегося задержали восемь человек. Подозреваемые пытались покинуть страну по поддельным паспортам. Мотив стрельбы — вражда между семьями из-за земельного участка. При обыске у стрелявших нашли два пистолета, 13 патронов, наркотики, мотоцикл и бронированную машину.

Ранее россияне пожаловались на забастовку персонала в одном из турецких отелей. Из-за случившегося путешественники остались без света, воды и еды.