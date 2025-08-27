Сегодня 13:38 Нет еды, воды и света. Россияне пожаловались на забастовку персонала в отеле в Турции Российские туристы пожаловались на забастовку персонала в отеле в Турции 0 0 0 Эксклюзив

Прилетевшие на отдых в Сиде россияне столкнулись с забастовкой персонала в отеле Side Win Hotel & Spa, в результате которой остались без электричества, воды и даже еды. Об этом 360.ru рассказала одна из туристок.

По словам девушки, проблемы начались накануне, 26 августа. В номере перестал включаться свет, а вода шла с перебоями. Сотрудники гостиницы никак не пытались помочь постояльцам. «Персонал на ресепшене просто уходил в свою комнату. На завтрак лежала вчерашняя еда с ужина, на столах стояла грязная посуда. Выяснилось, что такое произошло из-за неуплаты за электроэнергию, а также невыплаченных зарплат работникам гостиницы», — сказала собеседница 360.ru.

Фото: 360.ru

По словам другой отдыхающей, условия в этом отеле оставляли желать лучшего уже давно: в номерах не работали кондиционеры, была плесень, постельное белье не меняли, а на пляжах были сломанные шезлонги. «Ужасно много мух, очень плохое питание, грязная посуда, нехватка напитков. Отдых обернулся катастрофой. Номер полноценно ни разу не убирался», — рассказал 360.ru еще один турист.

Фото: 360.ru

Связаться с Российским союзом туриндустрии на момент публикации не удалось. В Ассоциации туроператоров 360.ru ответили, что не в курсе сложившейся ситуации. «Нет такой информации, будем проверять», — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян. Ранее стало известно, что три сотни россиян не могли вылететь из Египта на протяжении нескольких часов из-за поломки самолета. При этом питание выдали только половине пассажиров.