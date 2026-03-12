Впавшая в кому в Таиланде крымчанка не может самостоятельно дышать

Туристка из крымского города Саки Екатерина во время отдыха в Паттайе впала в кому после удаления зуба мудрости. Врачи выявили у нее заражение крови, состояние девушки очень тяжелое, рассказала 360.ru сестра пострадавшей Алена.

Проблемы начались еще 22 февраля — у девушки воспалилась щека. Спустя три дня страховая компания направила ее на прием к врачу, который удалил зуб мудрости.

«Сказали прийти на прием через неделю, 3 марта, но получилось только 5 марта. Сняли швы, но Катя жаловалась на боль. Говорила, что ей плохо, а 8 марта появились судороги, начала терять сознание», — поделилась сестра россиянки.

В ночь на 9 марта Екатерину забрали на скорой помощи, в клинике подключили к аппарату искусственного дыхания.

«Потом нас перевели в государственную больницу, Катя лежит в обычной палате. Сделали переливание крови, потому что поставили предварительный диагноз — заражение крови. Вчера она себя чувствовала хорошо, но не в сознании. Сегодня я пришла в больницу, Катя вообще не реагирует и не открывает глаза. Врачи говорят, в легких много жидкости», — добавила она.

Врачи заявили, что туристка находится в коме, самостоятельно дышать не может.

«Как потеряла сознание в скорой, так и в себя не пришла. Прогнозов не дают, говорят, что состояние тяжелое», — заключила Алена.

Улететь домой девушка и ее сестра не могут — больная нетранспортабельна.